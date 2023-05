Roma. ‘Scusi, mi dà un’informazione?’, ma la derubano nella metro: rapinatori bloccati da un carabiniere fuori servizio

L’hanno fermata con una scusa, poi l’hanno rapinata del suo costoso smartphone. Ma non sapevano che in quel momento la scena era stata vista da un carabiniere di passaggio, libero dal servizio, che poco dopo li avrebbe arrestati.

Parapiglia sulla metro A

Sono stati momenti concitati, quelli vissuti ieri sera intorno alle 21:00 a Roma, all’interno della metro A, alla fermata Repubblica. Due persone di origini sudamericane hanno rubato il telefonino a una turista cilena dopo averla distratta con la scusa di chiedere un’informazione ed è scoppiato il parapiglia. I due stranieri si sono avvicinati alla turista e le hanno fatto una domanda con il solo scopo di distrarla e asportarle il telefono cellulare. La scena però è stata notata da un Carabiniere libero dal servizio che si trovava in abiti civili, appartenente alla Stazione di Roma Tuscolana. Il Carabiniere, senza pensarci due volte, li ha bloccati entrambi prima che potessero darsi alla fuga.

Nel frattempo il militare ha chiesto ausilio alla centrale operativa dei Carabinieri del Gruppo di Roma che ha inviato sul posto due autoradio. La refurtiva è stata restituita alla turista che, accompagnata in caserma, ha presentato denuncia-querela nei confronti dei due uomini che l’avevano derubata. I due sono stati arrestati con l’accusa di furto in concorso e hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo che ci sarà questa mattina presso le aule di piazzale Clodio.