Roma. Senza patente sullo scooter rubato: aggrediti agenti e calci all’auto di servizio

Stava percorrendo l’area pedonale nei pressi di Piazza del Popolo a bordo di uno scooter e per questo è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ma l’uomo, che era senza patente e viaggiava a bordo di un motoveicolo rubato, ha tentato in tutti i modi di sottrarsi al controllo.

E’ successo ieri mattina in pieno centro a Roma. L’uomo, un 32enne di nazionalità nigeriana, è stato visto attraversare l’area pedonale con lo scooter. Gli agenti di pattuglia lo hanno bloccato, ma lo straniero ha tentato di fuggire. Immediatamente rincorso, l’uomo è stato fermato.

Agenti aggrediti e auto di servizio presa a calci

I caschi bianchi hanno quindi iniziato le normali operazioni di identificazione, ma il 32enne, in preda a un attacco d’ira violenta, ha iniziato a prendere a calci sia gli agenti che l’auto di servizio. Il nigeriano, bloccato, è stato quindi stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, oltre che per furto e ricettazione. Infatti il mezzo su cui viaggiava è stato scoperto essere di provenienza furtiva. Ma non solo: nei confronti dell’uomo si è proceduto anche, perché recidivo, per guida senza patente.

Gli agenti, terminate le procedure, hanno provveduto a restituire il motoveicolo al legittimo proprietario, che aveva sporto regolare denuncia di furto il giorno prima del ritrovamento.

I precedenti

Non è certo il primo caso di persona che aggredisce gli agenti. Una settimana fa un passeggero salito sul bus 791 all’altezza di viale Marconi senza mascherina, aveva dapprima iniziato a importunare gli altri utenti, poi, all’intervento dei caschi bianchi, aveva aggredito anche loro, “colpevoli” di avergli chiesto i documenti. Anche in quell’occasione l’uomo è poi stato arrestato.