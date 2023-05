Roma, sfonda la porta e prova a saccheggiare la mensa scolastica: ‘beccato’ ladro seriale

Roma. Dopo una serie appostamenti il ladro seriale che si “divertiva” a fare razzia delle scorte di cibo della scuola è stato preso. Il suo modus operandi era molto semplice: senza dare nell’occhio, entrava nell’istituto quando c’era lo scarico merci ed una volta dentro depredava la mensa. Diversi i colpi messi a segno dal malvivente, che è poi stato smascherato dai carabinieri.

Roma, ladri si intrufolano nella scuola e svuotano la dispensa: dodicesimo colpo in quattro anni

L’irruzione nella scuola e il tentato colpo in mensa

Anche stavolta, l’obiettivo del ladro era il medesimo: fare razzia delle scorte alimentari della scuola dell’infanzia sita in via del Pergolato. Al fine di mettere a segno il colpo l’uomo ha sfondato la porta a vetri della scuola per poi andare dritto dritto verso la mensa. Questa volta però ad attenderlo, c’erano i carabinieri, che hanno poi provveduto ad arrestarlo e mettere così la parola fine ai suoi furti che, ripetuti nel tempo, erano diventati un vero e proprio incubo sia per il dirigente scolastico della scuola, sia per i genitori degli alunni. Ad intervenire i carabinieri della compagnia di Tor Tre Teste e Casilina.

Il commento del dirigente scolastico

In merito ai fatti si è espresso anche il dirigente scolastico Giammarco Amoroso che in una nota ha rivolti i propri ringraziamenti ai militari: “Con la presente si intendono ringraziare vivamente le forze dell’ordine, e nello specifico i carabinieri del Comando Compagnia Roma Casilina e della Stazione Roma Tor Tre Teste, che, con disponibilità e spirito di sacrificio, hanno portato a termine una brillante operazione, con la quale hanno impedito l’ennesimo episodio di furto e atto vandalico a danno di codesto istituto”. Dichiara il preside, aggiungendo poi che: “ritengo importante e significativo quanto accaduto: si tratta di un grande segnale che, dando maggiore sicurezza e tranquillità a tutti, soprattutto ai nostri studenti, ci fa percepire che non siamo soli nel difendere e tutelare la nostra scuola, i nostri alunni. Salvaguardare la scuola e investire in essa vuol dire, in definita, investire nel futuro della nostra società. Grazie!”



I furti nelle scuole

Solamente questa mattina avevamo documentato un altro episodio simile avvenuto ai danni di una scuola. Preso di mira dai ladri nella notte l’asilo Atac di via Prenestina, in zona Pigneto. Approfittando del buio della notte, i ladri sono entrati nell’edificio con tutta l’intenzione di depredare quanto vi fosse all’interno. Fatto scattare l’allarme, sul posto è giunta la polizia che sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Ma non solo. All’inizio del mese di maggio anche un’altra scuola, stavolta in zona Garbatella, è finita nel mirino dei ladri che anche in questo caso hanno fatto razzia delle scorte alimentari dell’Istituto. È successo nel plesso Aurelio Alonzi, giù in passato teatro di numerosi episodi del genere. Oltre a “fare la spesa gratis”, i ladri hanno fatto anche un buco nel muro e messo a segno il colpo si sono dileguati.