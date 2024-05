Roma, sgomberato centro sociale a Torre Maura: occupato dagli anarchici

Le operazioni per evacuare il presidio, occupato da una componente anarchica, sono in corso dalle prime ore di questa mattina.

Giornata impegnativa per la polizia di Stato che dalle prime ore di questa mattina, martedì 7 maggio, si è mobilitata per lo sgombero del centro sociale “Torre Maura occupata”. Le operazioni, disposte dalla prefettura durante una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno interessato l’immobile di proprietà del Comune sito in via Averle 10, nella periferia sud-Est di Roma.

Stando a quanto appreso, il centro sarebbe occupato da anni da anarchici ed è stato evacuato questa mattina dalla polizia perché destinato secondo la ripartizione dei fondi Pnrr a servizi sanitari per il Municipio VI, da far gestire alla Asl territoriale Roma 2.

Il centro prevede al momento diversi servizi per gli occupanti, come una palestra, una sala prove, un’erboristeria e una serigrafia. Dopo un primo tentativo di ispezionare il centro sociale a febbraio 2022 da parte del presidente del Municipio VI, Nicola Franco, andato poi in fumo, si è ritenuto di procedere stamane con lo sgombero. Al momento le operazioni non registrano criticità.