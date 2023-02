Roma, blitz all’alba a Torre Maura: in corso sgombero di appartamenti occupati abusivamente

E’ iniziato questa mattina alle prime luci dell’alba lo sgombero di alcune palazzine di proprietà dell’Ater nella zona di Torre Maura a Roma. Sul posto sono presenti la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Roma Capitale. Stando alle prime informazioni disponibili sono tre le unità immobiliari interessate dalle operazioni. Diverse le persone fatte uscire dagli appartamenti. Al momento non si segnalano tensioni.

Sgombero a Torre Maura oggi 21 febbraio 2023

Gli appartamenti interessati dagli sgomberi si trovano tra Via delle Canapiglie e Via delle Pispole. Sul posto sono presenti i gruppi speciali della Polizia Locale di Roma Capitale: il GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), lo SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), e i gruppi territoriali (Gruppo Torri, ndr). Per quanto riguarda il numero delle persone occupanti si parla al momento di un bilancio provvisorio di almeno 4 persone sgomberate ma i dati definitivi si avranno soltanto alla conclusione delle operazioni. Gli alloggi saranno poi alla fine riconsegnati all’Ente proprietario. Disposta in zona la chiusura di alcune strade con viabilità alternativa segnalata in loco.

Gli sgomberi a San Basilio cinque giorni fa

Il 16 febbraio altri interventi di sgombero erano stati eseguiti nel quadrante di San Basilio. Anche in quella circostanza erano stati tre gli appartamenti liberati – in quanto occupati abusivamente – in via Corinaldo e via Sirolo, riconducibili alle famiglie Marando, Pupillo e Delle Fratte. Sul posto erano intervenuti, proprio come oggi, gli agenti della Polizia Locale del VI Gruppo Tiburtino unitamente ai gruppi Spe e Gssu, ma anche la Polizia di Stato e l’Ater per la riacquisizione degli immobili. L’operazione, l’ennesima di una lunga scia e alla quale segue quella odierna, era scattata all’alba, poco dopo le 6.30: gli occupanti, in quel caso, non avevano manifestato delle esigenze assistenziali. Quattro giorni prima inoltre, sempre a San Basilio, erano stati sgomberati altri quattro alloggi popolari.

