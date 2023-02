Roma, blitz all’alba a San Basilio: sgomberati appartamenti occupati abusivamente

Il tam tam sui social, le camionette della polizia avvistate dai residenti. Che non sono certo lì, a San Basilio, per caso. Anche questa mattina, infatti, le forze dell’ordine stanno intervenendo nella zona per sgomberare delle case popolari occupate abusivamente. Tre gli appartamenti occupati e liberati in via Corinaldo e via Sirolo. Tre appartamenti riconducibili alle famiglie Marando, Pupillo e Delle Fratte.

Occupazioni abusive a San Basilio

Sul posto gli agenti della Polizia Locale del VI Gruppo Tiburtino, Spe e Gssu, ma anche la Polizia di Stato e l’Ater per la riacquisizione degli immobili. L’operazione, l’ennesima di una lunga scia, è scattata all’alba di questa mattina, poco dopo le 6.30. La Sala Operativa Sociale è presente sul posto, ma non è stata attivata perché gli occupanti non hanno manifestazione delle esigenze assistenziali.

Cosa è stato trovato

I controlli sono stati eseguiti con un’unita cinofila anti droga. E negli appartamenti di Pupillo e Marando sono state trovate e sequestrate, nella tromba delle scale (di quest’ultimo appartamento), sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish già suddivisa in involucri, materiale di confezionamento e un bilancino di precisione. Al momento le operazioni di imballaggio e trasloco delle masserizie sono ancora in corso.

Un altro blitz meno di una settimana fa

Non è certo la prima volta: pochi giorni fa, il 10 febbraio scorso, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale di Roma Capitale avevano fatto ‘irruzione’ in quattro alloggi popolari, occupati abusivamente. E lì dentro vivevano 7 persone, poi tutte denunciate per occupazione abusiva. In quel caso gli appartamenti, di proprietà dell’ATER, si trovavano in via Filottrano, sempre nel quartiere San Basilio di Roma. Lì, tra quelle quattro mura, sono state rintracciate 7 persone, tutte denunciate per occupazione abusiva. A distanza di giorni la situazione si ripete.