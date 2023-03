Roma, sgombero in via dei Monti di Pietralata: abbattute tutte le baracche (FOTO)

Roma. A partire dalle 8 di questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato le operazioni di sgombero di un’area occupata abusivamente da alcune persone senza fissa dimora. A seguito delle operazioni nove persone sono state allontanate mentre la zona è stata affidata nuovamente al proprietario. Quest’ultimo ha poi provveduto ad abbattere tutti gli accampamenti abusivi.

Le operazione di sgombero questa mattina in via dei Monti di Pietralata

Così come concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ribadito nel conseguente Tavolo Tecnico, a partire dalle 8 di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale Roma Capitale hanno proceduto allo sgombero di un’area abusivamente occupata da senza fissa dimora in Via dei Monti di Pietralata. A seguito delle operazioni nove persone che avevano costruito baracche di fortuna sono state allontanate. L’area è stata riaffidata al proprietario che ha provveduto ad abbattere le baracche stesse e a rimettere in sicurezza la zona.

L’insediamento abusivo in via Val d’Ala

Non è la prima volta che le forze dell’ordine effettuano questi tipo di interventi. Infatti, solamente pochi giorni fa e come documentato attraverso precedenti articoli, è stata sgomberata dalle competenti autorità un’altra area abusiva. Nella fattispecie, ad intervenire gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano e quelli della polizia di stato che hanno provveduto a sgomberare gli insediamenti abusivi presenti in via Val d’Ala, nella zona di Conca D’Oro. Trovate sul posto dagli agenti una ventina di persone, tutte di nazionalità rumena, poi allontanate così da consentire le attività di sgombero.