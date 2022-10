Roma, si accascia mentre cammina in strada: morta 61enne

Stava camminando Piazza Pio XI, a Roma, nel quartiere Aurelio, quando all’improvviso si è accasciata per un malore. E per lei, nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta oggi intorno alle ore 12:30. Inizialmente qualcuno aveva pensato che la donna fosse stata investita, perché il corpo è stato trovato proprio all’altezza delle strisce pedonali, sul marciapiede a poca distanza dal bar Belsito.

Ma poi, grazie ai testimoni oculari, si è chiarito che nessuna auto aveva provocato un incidente. Vedendola cadere a terra e non rialzarsi, sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre a tre pattuglie della polizia di Stato. Purtroppo per la donna, una 61enne del posto, non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentatiti di rianimazione, il malore è stato fatale.

Un telo per coprire il corpo

La salma della donna è stata coperta da un lenzuolo bianco, in attesa dell’intervento del medico legale, che ha accertato le cause naturali del decesso. L’area è stata transennata e interdetta al transito per diverse ore. E’ poi stata riaperta al traffico nel pomeriggio, dopo che la polizia mortuaria ha trasferito il corpo della donna in obitorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.