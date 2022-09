Roma, tragedia alla Balduina: esce per una passeggiata, si accascia e muore

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 21 settembre, a Roma, in zona Balduina. Un uomo di 68 anni è morto in strada, tra lo sconforto dei passanti, che non sono riusciti a prestare soccorso.

È successo intorno all’ora di pranzo, poco dopo le ore 13:o0. L’uomo, italiano residente in zona, stava camminando in via Lattanzio, a poca distanza dall’incrocio con via Pacuvio, all’altezza di via Arnobio. Improvvisamente si è accasciato. Il malore che lo ha colto è stato fulminante.

Inutili i soccorsi

Malgrado sul posto siano arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di stato, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile: è morto sul colpo. La salma è al momento ancora sul posto, in attesa che il magistrato disponga il trasferimento iniziale in obitorio per gli esami di rito da parte del medico necrosporo. Solo dopo potrà essere riconsegnato ai familiari per consentire le esequie.