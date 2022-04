Roma, si barrica in casa con il figlio di 3 anni e si ubriaca, poi insulta i carabinieri: denunciato

Era poco prima di mezzanotte quando una donna romana ha chiamate il 112 chiedendo aiuto poiché il figlio di 3 anni si trova a casa dell’ex compagno che, secondo la donna, era ubriaco. I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle si sono recati nella zona, Tor Pignattara, interagendo con l’uomo. Questi, all’inizio, non voleva aprire la porta, ma in seguito, sotto insistenza dei militari, è sceso dalla casa insieme al figlio. L’uomo è così apparso, effettivamente, ubriaco: il bambino è stato riaffidato alla madre, illeso, ma l’uomo ha urlato frasi oltraggiose nei confronti dei Carabinieri per cui è stato denunciato.