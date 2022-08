Roma, si intrufola in casa nella notte ma la padrona lo fa arrestare: ‘beccato’ ladro polacco

Se l’è vista brutta una donna che lo scorso 19 agosto è stata vittima di un furto all’interno della propria abitazione. Il ladro si era intrufolato nella casa in piena notte ma la padrona si è accorta della sua presenza riuscendo poi a farlo arrestare e porre così fine a quegli interminabili istanti di paura.

Tentato furto nella notte: cosa è successo

I fatti sono avvenuti lo scorso 19 agosto in via Joyce alle 4.33. Secondo una prima ricostruzione, il ladro sarebbe entrato da una finestra lasciata aperta per il caldo. Ad un certo punto, però, la vittima sarebbe stata svegliata da un movimento maldestro da parte del malvivente. Scattato l’allarme, la donna — resasi conto di cosa stesse accadendo — ha iniziato ad urlare mettendo così in fuga il malvivente.

La fuga e l’arresto

La sua fuga però è durata poco. Infatti gli agenti del Reparto Volanti l’hanno rintracciato non lontano dal luogo dei fatti arrestandolo. Il malvivente è un cittadino di origini polacche di 38 anni, svolto il 19 agosto il rito per direttissima.