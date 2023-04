Roma, si intrufolano nel palazzo e svaligiano 2 appartamenti: ‘beccata’ coppia di ladri georgiani

Roma. Pensavo di farla franca, di passarla liscia ma la loro presenza non è sfuggita ad un cittadino che notando dei strani movimenti non ha perso tempo, allertando subito le forze dell’ordine. Fatto scattare l’allarme, la polizia ha bloccato i malviventi che, messo a segno il colpo nel palazzina, stavano tentando la fuga. Arrestati in flagranza di reato, dalla Polizia di Stato, 2 georgiani gravemente indiziati di aver messo a segno alcuni furti in un palazzo del quartiere Trieste/Salario.

Roma. Vuota per Pasqua, palazzina finisce nel mirino dei ladri: 5 furti in due ore

Colti in flagrante due ladri georgiani

Erano da poco passate le sei del mattino quando all’112, il numero unico per le emergenze, è arrivata la segnalazione di un cittadino che aveva visto strani movimenti su un terrazzo. La sala operativa della Questura di Roma ha, dunque, inviato subito “2 macchine”, oltre ad un equipaggio del commissariato Vescovio e uno del Distretto Salario Parioli. I poliziotti, coordinandosi alla perfezione, si sono divisi i compiti coprendo così tutte le possibili vie di fuga. La strategia si è rivelata fruttuosa e sono stati fermati 2 uomini nativi della Georgia, un 34enne ed un 39enne, mentre cercavano di lasciare il palazzo. Nella fattispecie, il primo aveva in tasca un grimaldello mentre l’altro i guanti ed un cacciavite.

I furti e l’arresto

Hanno provato a darsi alla fuga ma ogni tentativo si è dimostrato vano e, alla fine, la coppia di topi di appartamento è stata presa. Dopo gli accertamenti del caso è emerso che 2 appartamenti erano stati appena svaligiati. I 2 georgiani sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di furto in abitazione. Il giorno seguente la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, la convalida dell’operato della Polizia di Stato e la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi.