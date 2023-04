Roma, si schianta contro lo spartitraffico: è grave (FOTO)

Ha perso probabilmente il controllo della sua auto e ha finito la corsa contro uno spartitraffico. Questo è quello che è successo ieri sera a Roma, in via Casilina, all’altezza del civico 1750: è qui che un uomo, alla guida della sua vettura, una Fiat Punto, ha centrato in pieno lo spartitraffico intorno alle 19.

Incidente ieri sulla Casilina

L’incidente, autonomo, è avvenuto intorno alle 19 sulla Casilina, all’altezza del civico 1750. L’uomo alla guida dell’auto, di cui non conosciamo l’età, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Ora spetterà agli agenti della polizia locale del VI Gruppo Torri fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Un colpo di sonno? Una distrazione? Un malore? Domande alle quali bisognerà dare risposta per capire cosa sia successo.

(Foto di Lele VI Municipio)

Incidente mortale in via Fiorentini nella notte

A distanza di poche ore, un altro incidente, questa volta mortale, a Roma. E spetterà sempre ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica. A perdere la vita un ragazzo rumeno di 22 anni che, per cause da verificare, con la sua auto, una Audi A3, si è schiantato contro un albero. Prima ha perso il controllo, poi l’impatto violento che non gli ha lasciato scampo: il suo cuore ha smesso di battere lì, il giovane è morto sul colpo. Grave, invece, l’amico di 19 anni che viaggiava con lui: il ragazzo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico Umberto I di Roma.