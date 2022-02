Roma, sparisce nel nulla dopo il lavoro: ritrovato dopo 8 giorni in ospedale

Roma. Una giornata triste e piena di angoscia, quella dell’8 febbraio scorso per Giulia, la figlia di Antonello Panella, scomparso nel nulla dopo aver timbrato il cartellino per la fine del suo turno di lavoro. Otto giorni di attese, sconforti e tensioni, che poi finalmente ieri hanno trovato una risposta. Il barelliere dell’ospedale San Camillo non ha lasciato tracce dietro di sé dopo la scomparsa.

Le estenuanti ricerche a Roma

Giulia, oltre ai tentativi messi in atto sui social, si era rivolta anche al noto programma televisivo, Chi l’ha visto? Solamene alla fine di 8 lunghissimi giorni di ricerca, è finalmente riuscita a ricongiungersi con suo padre. Una ricerca estenuante che ha portato i suoi frutti alla fine. Lo hanno ritrovato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni, così come riportato da Romatoday.