Buche a Roma, la strada crolla: voragini anche a Montagnola, cittadini preoccupati

Roma. Vicino alla tenuta di Tormarancia, l’asfalto sta cedendo e le buche ne sono la testimonianza più evidente e palese. Buche che possono diventare voragini, e che rappresentano il sintomo per antonomasia di problemi strutturali a livello stradale. Certo, nessuna novità per la Capitale, ma ecco l’ennesima segnalazione che ci arriva direttamente da un cittadino del posto, con delle foto che sono molto più eloquenti di qualsiasi altro discorso.

Proprio all’altezza dell’incrocio che si trova in Via Poggio Ameno, nel Municipio VIII, ecco spuntare un’altra buca, e non da poco. I cittadini segnalano il fatto con delle foto. Sarebbero almeno due le buche rilevate e che potrebbero indicare la presenza di problemi persistenti. Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivato immediatamente anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno contrassegnato il luogo con il consueto nastro giallo, per evitare che qualcuno possa farsi del male. La speranza è che quel nastro giallo non rappresenti, certo, la soluzione al problema, ma che sia il più temporaneo possibile. Ecco le foto arrivate in redazione:

Strade al collasso anche a Torpignattara

Solamente qualche giorno fa, invece, vi avevano raccontato della situazione catastrofica che contrassegna il quartiere di Torpignattara. In quel caso, il comitato Torpigneto Almagià, tra l’altro, da tempo chiede a gran voce che tutta l’area intorno al parco Almagià venga trasformata in isole ambientale e che il passaggio dei mezzi pesanti nel quadrante venga regolamentato. Questo perché, ovviamente, il suolo sembra essere davvero molto fragile e soggetto a crolli. I crolli della pavimentazione stradale si sono evidenziati su Via Leonardo Bufalini, altezza civico 14.