Torpignattara, è emergenza suolo: si apre un’altra buca nell’asfalto

Roma. Il quartiere di Torpignattara continua a rivelare le sue grandi e croniche criticità stradali: il suolo continua a cedere e nuove buche affiorano per la gioia di tutti i cittadini, ormai da tempo frustrati per una situazione che non fa altro che peggiorare, mese dopo mese.

Scoppia una tubatura: Torpignattara è un fiume in piena, strade chiuse e traffico deviato

Spuntano altre buche a Torpignattara: suolo fragile

Proprio nei giorni scorsi, come segnalato anche dal gruppo Facebook Torpigneto Almagià con tanto di foto ricondivise, in Via Leonardo Bufalini, altezza civico 14, su una strada in cui già si sono spalancate diverse voragini, è affiorata un’altra buca che ha inevitabilmente costretto gli agenti della Polizia Locale a circoscrivere la zona con tanto di transenne, nell’attesa che avvengano ulteriori accertamenti sulla stabilità del suolo e la messa in sicurezza della zona. Il comitato Torpigneto Almagià, tra l’altro, da tempo chiede a gran voce che tutta l’area intorno al parco Almagià venga trasformata in isole ambientale e che il passaggio dei mezzi pesanti nel quadrante venga regolamentato. Questo perché, ovviamente, il suolo sembra essere davvero molto fragile e soggetto a crolli.

La segnalazione nel quartiere e le foto

Come scrivono dal comitato: ”A seguito di una segnalazione ricevuta dalla cittadinanza, questa mattina siamo andati sul posto a verificare di persona lo stato dei luoghi. Una buca si è aperta sul marciapiede e abbiamo notato un avvallamento del fondo stradale al centro della carreggiata. Pochi minuti dopo la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti perimetrando la buca. In questo momento sono in corso le opportune verifiche”. Inutile sottolineare la rabbia e lo sconforto di quanti, alla notizia, hanno deciso di lasciare un commento sulla situazione. Come un utente che scrive: ”Oltre a metterci il nastro intorno, spero facciano qualcosa di più capillare per tutto il quadrante”.