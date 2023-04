Scoppia una tubatura: Torpignattara è un fiume in piena, strade chiuse e traffico deviato

Roma. Via di Torpignattara è un fiume navigabile. Proprio in quest’ultima ora, sul posto ci sono i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici per cercare di riparare al rottura al più presto. Ricordiamo che la zona non è nuova ad episodi di tal genere, perché già in passato quel quadrante fu allagato da un fiume d’acqua abbastanza imponente.

Si rompe una tubatura e Via di Torpignattara diventa un fiume

Questa mattina non è stata certo tra le migliori nel quartiere: i residenti hanno avuto davvero un risveglio che ”bagnato” è dir poco. Eppure, della pioggia non c’è traccia. Ma il problema non è di tipo meteorologico. Stando a quanto si apprende in questi ultimi minuti, pare che una tubatura si sia rotta proprio in corrispondenza della zona, facendo fuoriuscire una ingente quantità d’acqua che ha reso la via simile ad un fiume in piena. Le immagini che sono presenti su Facebook, tra i diversi gruppi del quartiere sono abbastanza eloquenti, e parlano da sole. Il fatto è accaduto nell’ultima ora di oggi, lunedì 24 aprile 2023, intorno alle 10.00 del mattino.

Strade chiuse e traffico deviato: ecco dove

Via di Torpignattara è completamente chiusa e interdetta al traffico, anche per i tecnici sono da poco tempo giunti sul posto e quindi le operazioni sono ancora in corso nel tentativo di riparare il guasto che sta provocando non pochi problemi a tutti i residenti del quartiere, così come nei confronti di coloro che si trovavano a passare per quelle strade. Più precisamente, le maggiori criticità si rilevano all’altezza del civico 99, le strada è completamente sbarrata tra Bartolino da Novara e Via Casilina. Un immenso corso d’acqua attraversa la zona. I caschi bianchi sono sul posto per le operazioni di deviazione traffico e supporto, così come i Vigili del Fuoco. Anche Atac ha deviato momentaneamente le sue corse.