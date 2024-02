Roma, strade chiuse e deviazioni oggi e domani: l’elenco è lunghissimo. Carnevale, cortei e sit-in agricoltori

Weekend decisamente movimentato a Roma che sarà teatro di numerose manifestazioni e, in alcuni casi, di sfilate per il carnevale rinviate nei giorni scorsi causa maltempo. L’elenco delle strade chiuse, con annesse deviazioni, è davvero lungo: ecco tutti i dettagli.

C’è il “recupero” del Carnevale ma anche un sostanzioso “pacchetto” di manifestazioni e cortei. Questo il programma per oggi e domani nella Capitale che ospiterà in ordine sparso numerosi eventi che andranno ad incidere sulla viabilità. Da un lato le manifestazioni, su tutti quella degli agricoltori che partirà tra poco in Piazza della Bocca della Verità, dall’altro le sfilate dei carri allegorici in questo scampolo extra time della festività. Infine cantieri e lavori e pure il Capodanno cinese, senza contare la Serie A con la partita tra Lazio e Bologna. Insomma, per chi vorrà spostarsi a Roma nelle prossime ore dovrà armarsi di una buona dose di pazienza.

Manifestazioni a Roma oggi sabato 17 e domani domenica 18 febbraio 2024

Capitolo uno, le manifestazioni. Dalle 10 alle 16 di oggi sit-in degli agricoltori in Piazza della Bocca della Verità: attese 1000 persone e un paio di mezzi agricoli. Deviati i bus di diverse linee (30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3). Nel pomeriggio, dalle 14.00, ci si sposta invece in largo Corrado Ricci a piazza Vittorio per un corteo di almeno 2.000 persone che percorrerà nell’ordine via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto. Oggetto della mobilitazione l’anniversario dei 25 anni dalla detenzione di Ocalan. Altre iniziative di protesta riguarderanno Piazza Santi Apostoli e, spostandoci a Ostia, piazza della Stazione Vecchia per dire “basta alle stragi sulle strade”.

Sfilate di carnevale a Roma nel weekend: ecco dove

Diverse saranno poi le manifestazioni di Carnevale. Anche se ufficialmente il periodo della festa si è ufficialmente concluso, questo weekend – partito all’insegna del bel tempo – consentirà di recuperare tutti quegli eventi cancellati e annullati sette giorni fa. Ecco l’elenco completo.

Carnevale Antirazzista

Dalle 10.00 alle 14.00 di oggi ad esempio la Rete di Roma Sud ha organizzato la XV edizione del “Carnevale Antirazzista“. Il percorso: da via del Casale de Merode, a Tor Marancia, il corteo giungerà in via del Porto Fluviale, a Ostiense, percorrendo tutta una serie di strade (via Flavia Tiziana, via Marco e Marcelliano, viale di Tor Marancia, piazza Elio Rufino, via Cristoforo Colombo, e ancora via Giovani Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Alessandra Macinghi Strozzi, largo delle Sette Chiese. Quindi via Enrico Cravero, piazza Bartolomeo Romano, via Edgardo Ferrati, via Giovanni Battista Licata, piazza Augusto Albini, via Giacinto Pullino, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense). All’evento è prevista la partecipazione di circa 400 persone e nuovamente i bus in zona potrebbero subire deviazioni.

Monti Tiburtini

Eventi di carnevale anche nel IV Municipio dove si recupera la sfilata cancellata lo scorso weekend. La zona è quella di Monti Tiburtini: si parte nel primo pomeriggio, dalle14.30, fino alle 18.00 con carri e residenti in maschera che attraverseranno il quartiere. Si parte dalla parrocchia di Sant’Anastasio.

Tor Sapienza

“Carnevale e non solo a Sorrisopoli” è il nome dell’evento in programma a Tor Sapienza. Sarà chiusa al transito veicolare via di Tor Sapienza nel tratto da piazza Cesare de Cupis e Via Prenestina. Dalle 14.00, deviata anche la linea 150F.

Fonte Nuova

Carnevale anche a Fonte Nuova. Chiusa la Nomentana da Largo Nostra Signora di Fatima al Flaminio fino a Largo Ballotti. Coinvolti entrambi i sensi di marcia. Deviati i bus. Si parte alle 13.30 con orario di fine evento previsto in serata.

Capodanno cinese e altre feste: all’olimpico Lazio Bologna

A completare il quadro la concomitanza degli eventi per il Capodanno cinese. In questo caso l’area interessata è quella dell’Esquilino, con punto di ritrovo dalle 11.00 di domani 11 febbraio, in Piazza Vittorio Emanuele II. Attese circa 300 persone che sfileranno in corteo tra via Conte Verde, via Alessandro Manzoni e via Principe Eugenio. Nel pomeriggio la festa proseguirà soltanto in Piazza Vittorio Emanuele II. In centro invece spazio alla manifestazione in occasione della Festa dell’Indipendenza dominicana. Almeno 500 persone da piazza dell’Esquilino raggiungeranno via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci. Quindi la sfida dell’Olimpico di Serie A tra Lazio e Bologna: previsto in questo caso il consueto piano della viabilità per le manifestazioni sportive.

Lavori a Testaccio

Ci sono poi una serie di cantieri e lavori programmati. A Testaccio, sono in programma dal mattino di oggi potature in via Galvani tra via Marmorata e via Zabaglia. Possibili chiusure al traffico: in questo caso saranno deviate per via Zabaglia e via del Campo Boario le linee 718, 719 e 775 del trasporto pubblico locale.