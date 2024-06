Roma, stretta sui controlli tra Cecchignola e Laurentino: denunciate 5 persone

Centinaia di persone identificate nelle ultime ore per contrasto alla criminalità diffusa.

Alcol, stupefacenti, violazione dei domiciliari e trasgressioni al codice della strada. La stima che i carabinieri della Compagnia di Roma Eur hanno effettuato nelle ultime ore di controlli nella periferia sud di Roma vede 127 persone identificate e 5 denunciate per reati di diverso tipo. I militari si sono concentrati durante i pattugliamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, soprattutto in zona Cecchignola e Laurentino, dove hanno fermato diversi soggetti.

Controlli a Cecchignola e Laurentino: cos’è successo

Complessivamente, sono state identificate 127 persone, controllati 55 veicoli, effettuati controlli a tre esercizi commerciali e sono state controllate 7 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari. Infatti, tra le persone denunciate c’è anche un pensionato romano di ben 92 anni, che è stato sorpreso dai militari, impegnati nei controlli, mentre passeggiava tranquillamente in strada senza nessuna autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio.

I controlli alla circolazione stradale hanno permesso di intercettare un automobilista romano mentre era guida della propria autovettura in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico riscontrato pari ad oltre 4 volte il limite consentito per legge. Un altro automobilista italiano è stato invece sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto della patente di guida, violazione che gli era già stata riscontrata nell’ultimo biennio. Altri due soggetti sono stati fermati per un controllo, mentre erano alla guida dei rispettivi ciclomotori e trovati in possesso di un casco colorato, risultati oggetto di furto e di proprietà di una nota società di noleggio di ciclomotori, che sono stati sequestrati in attesa di essere restituiti al legittimo proprietario.

Infine, i militari hanno sanzionato amministrativamente due persone che sono state trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, di tipo hashish, ad uso personale e quindi segnalate alla competente Autorità per uso personale.