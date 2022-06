Roma, stretta sul traffico: via 35 mila auto più inquinanti e Ztl a pagamento

Attenzione perché dal prossimo Novembre ci saranno non poche novità nella Capitale per quanto riguarda il traffico. Visto lo stato d’emergenza, saranno divere le limitazioni che colpiranno tantissimi conducenti. In particolare, chi possiede le auto più vecchie in circolazione. Capiamo meglio cosa ci aspetta.

Roma, le limitazioni da Novembre

Da Novembre 2023, le auto più vecchie tra quelle in circolazione, non potranno più viaggiare nella Capitale. Nel dettaglio, stop dal Lunedì al Sabato ai diesel Euro 3, ai veicoli a benzina Euro 2 e a tutte le vetture Euro 1. Tra Novembre e Marzo poi, ci saranno delle restrizioni anche per i diesel Euro 4 dalle ore 7:30 alle ore 20:30. Stop che vale anche per le vetture commerciali con la stessa motorizzazione. L’unica differenza, è che avranno diritto a un buco tra le 10:30 e le 16:30. Inoltre, sempre entro il 2023, saranno installate nuove telecamere dell’area verde che sanzioneranno automaticamente.

La pollution charge

Per l’8 Dicembre 2024, è prevista la pollution charge per tutti i tipi di motori. In sostanza, gli ingressi nelle zone più centrali della Capitale saranno a pagamento e l’obiettivo del progetto è quello di poter rendere la Ztl del centro storico accessibile solo ai mezzi elettrici. Se il ticket dovesse costare quanto quello a Milano (5 euro), Roma potrebbe incassare fino a 200 milioni di euro l’anno.

Ovviamente, il piano studiato dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, sarà un crescendo e seguirà vari step. Sempre nel 2024, da Novembre, a fermarsi saranno le auto a benzina Euro 4 e alcune limitazioni per i diesel Euro 5.

Qual è l’obiettivo?

Senza dubbio, cercare di ridurre l’inquinamento più possibile, per il quale Roma ha già due sanzione europee. I dati infatti non sono incoraggianti, tutt’altro. Purtroppo la situazione peggiora di giorno in giorno e tra lo smog e le temperature che non fanno altro che aumentare, bisogna sicuramente agire il prima possibile.