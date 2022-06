Incidente mortale a Valmontone: la vittima è il 28enne Pasquale Pascarella

Si chiamava Pasquale Pascarella, il 28enne romano ma residente a Valmontone che ieri sera, poco prima delle 21, ha perso tragicamente la vita in un terribile incidente stradale, nei pressi della stazione ferroviaria, in viale XXV Aprile. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto: per il 28enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante i medici abbiano tentato in tutti i modi di rianimarlo lì sul posto, senza riuscirci.

La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Pasquale Pascarella

Pasquale Pascarella si trovava a bordo della sua amata moto, una Honda Kawasaki 1000, quando improvvisamente, per cause ancora tutte da accertare, pare abbia perso il controllo del mezzo, sia uscito di strada e sia finito in una scarpata. Un impatto fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. L’incidente sembrerebbe essere autonomo, dai primi accertamenti dei Carabinieri non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Ora resta da capire cosa sia successo, perché Pasquale abbia perso il controllo della sua moto, che ora è stata sequestrata.

I messaggi di vicinanza

Ancora increduli e sotto choc gli amici del 28enne, tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, molti i commenti commoventi. C’è chi ripercorre l’adolescenza insieme alla vittima, tra i giri in vespa e le confidenze, chi ricorda Pasquale Pascarella come un ‘orso buono’, un fratello, un amico su cui contare sempre.

Quella telefonata che ieri gli amici hanno ricevuto difficilmente si dimenticherà, così come difficilmente si riuscirà ad accettare che il 28enne non ci sia più. La sua vita è stata spezzata in pochi istanti in un tragico incidente stradale, proprio mentre era a bordo della moto che adorava. E ora restano i ricordi, che saranno vivi nel cuore di chi lo ha incontrato e conosciuto.