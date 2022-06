Grave incidente sulla Pratica di Mare, lo lasciano agonizzante a terra: si cercano testimoni

Lo hanno tamponato violentemente, poi lo hanno lasciato agonizzante a terra senza prestare soccorso quando, invece, l’uomo ne aveva davvero bisogno. E ora i suoi familiari stanno cercando disperatamente dei testimoni, qualcuno che abbia assistito all’incidente avvenuto martedì sera, il 22 giugno, intorno alle 22, su via di Pratica di Mare.

L’incidente su via di Pratica di Mare all’altezza della Pontina

L’uomo, quello rimasto gravemente ferito, si trovava in sella alla sua moto quando, probabilmente un’auto, lo ha tamponato. Da lì avrebbe prima fatto un ‘volo’ sull’asfalto, poi sarebbe finito a terra dove è rimasto agonizzante per diversi minuti. Chi lo ha ‘colpito’ non si è fermato a prestare soccorso, è fuggito come se niente fosse. E ora, proprio per questo motivo, i familiari e gli amici sui social, con un tam tam, stanno cercando dei testimoni, qualcuno che possa essere fondamentale con il suo racconto per ricostruire l’esatta dinamica. L’incidente è avvenuto il 22 giugno, intorno alle 22, su via di Pratica di Mare, all’altezza dello svincolo della Pontina per Castel Romano.

Chiunque abbia notizie può contattare la nostra redazione all’indirizzo mail: redazione@ilcorrieredellacitta.it o il numero 3888777089.