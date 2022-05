Roma, 21enne in gravi condizioni dopo la caduta con lo scooter: «Aiutateci, cerchiamo testimoni»

Ha perso, molto probabilmente, il controllo del suo scooter, un Honda Sh 125, poi ha terminato la corsa andando a impattare, violentemente, contro il ciglio del marciapiede. Questo è quello che è successo poco prima delle 4 di mattina di ieri a Roma, in via di Boccea all’altezza del civico 400: qui un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito in quello che, almeno apparentemente, sembrerebbe essere un incidente autonomo.

Come sta il ragazzo dopo l’incidente su via Boccea

Il giovane è stato portato, dal personale sanitario del 118 in ospedale, al Policlinico Gemelli, dove ora sembrerebbe essere in gravi condizioni. Spetterà agli agenti di Polizia Locale del Gruppo Montemario fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La ricerca di testimoni

Intanto, sui social, sta circolando un appello per rintracciare eventuali testimoni, qualcuno che abbia assistito alla scena e possa raccontare cosa sia successo. “L’incidente è avvenuto in via Boccea, direzione via Battistini. Il ragazzo con il motorino è stato trovato a terra ed è gravissimo. Chiunque abbia sentito e visto qualcosa si faccia avanti” – si legge nel post pubblicato su Facebook, commentato e condiviso da tantissimi cittadini.

Le testimonianze potrebbero essere preziose, utili anche ai caschi bianchi che ora dovranno fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica, di quello che per il momento sembrerebbe essere un incidente autonomo. Che ha visto ‘protagonista’ un ragazzo di appena 21 anni.