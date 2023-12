Roma, svaligiata gioielleria: colpo da 100mila euro

Hanno approfittato delle feste per introdursi furtivamente dentro a una gioielleria in zona Nomentana, per scassinarla e portarsi via una cassaforte: all’interno un cospicuo bottino da 100mila euro.

I proprietari di una gioielleria a Roma, in zona Nomentana, hanno riattaccato a lavorare con una spiacevole sorpresa. Il 26 dicembre dei ladri hanno scassinato il negozio forzando la saracinesca e l’ingresso, mettendo mano alla cassaforte e dandosi alla fuga una volta messo a segno il colpo. Sui responsabili indagano ora gli agenti del commissariato Vescovio, mentre sono sotto osservazione gli estratti delle videocamere di sorveglianza della gioielleria.

Furto a una gioielleria in zona Porta Pia

La banda deve aver agito nella prima mattinata di martedì 26 dicembre, intorno alle ore 9-9.30. Avrebbero prima forzato il lucchetto della saracinesca del negozio, sito in via Ancona, per poi scassinare la porta della gioielleria e introdursi furtivamente al suo interno. Una volta dentro, avrebbero puntato direttamente alla cassaforte, caricandosela interamente e dandosi alla fuga prima di essere scoperti. Il bottino si aggira sui 100mila euro, tra gioielli, oro e pietre preziose sottratti al punto vendita.

Un furto ben architettato, nonostante i responsabili siano stati ripresi dalle videocamere interne del negozio. Sul posto è giunta una volante del 112 e al momento stanno indagando sul caso gli agenti del commissariato Vescovio. Elementi utili potrebbero pervenire dai girati delle telecamere di sorveglianza del negozio, che in queste ore sono sotto attenta analisi delle autorità.