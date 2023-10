Roma, tampona un’auto e scappa senza prestare soccorso: rintracciato e denunciato camionista

Nel primo pomeriggio di martedì 17 ottobre 2023, in Via della Muratella, si è verificato un incidente stradale nel corso del quale un’autovettura Lancia Y, condotta da una donna di 58 anni, è stata violentemente tamponata da un autocarro che, dopo l’urto, si è allontanato dal luogo del sinistro omettendo di fermarsi e prestare soccorso alla persona rimasta ferita.

Camionista tampona auto e non si ferma a prestare soccorso: denunciato

Grazie alle indagini accurate degli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia di Roma Capitale, intervenuti per i rilievi, in poco meno di due ore è stato rintracciato sia il mezzo, che l’autista dello stesso. Si tratta di un uomo di 34 anni, denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso.

Il furgone, appartenente ad una società di trasporto materiali, era parcheggiato nel deposito della ditta proprietaria. Al conducente, che aveva giustificato i danni evidenti alla carrozzeria, causa urto contro un muro, gli operanti hanno provveduto a ritirare la patente di guida.

Il precedente. Roma, incidente tra auto e bici, ciclista in Ospedale: caccia al pirata della strada

Incidente nei pressi della fermata Metro Ponte Mammolo a Roma che ha visto coinvolti un’automobile e una bici. Nell’impatto un uomo, il ciclista, è finito a terra. Stando alle primissime informazioni disponibili la macchina non si sarebbe fermata a prestare soccorso fuggendo via.

Secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione il ciclista, un uomo, è stato soccorso e portato in Ospedale all’Umberto I dove sarebbe stato refertato in codice giallo. L’incidente è avvenuto lungo la Via Tiburtina, in corrispondenza dell’incrocio con Via Cassino, nei pressi della fermata della Metro Ponte Mammolo, intorno alle 0re 8.15 di oggi lunedì 16 ottobre 2023. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che ora sono sulle tracce del mezzo investitore. Seguiranno aggiornamenti.