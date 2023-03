Roma, entrano armati in banca e tentano una rapina in pieno Centro

Roma. Una banda di almeno quattro rapinatoti hanno tentato di assicurarsi anni di ricchezza e nullafacenza, con un colpo che avevano panificato e che hanno tentato di mettere in atto nella mattinata di oggi, nella Capitale, nei pressi di una banca del Centro cittadino. Una tentata rapina, però, che non ha dato esito positivo, grazie al caveau a chiusura temporizzata che ha messo fini a tutti i tentativi di gloria e ricchezza dei malviventi. Ecco cosa è successo proprio nelle ultime ore di oggi.

Tentata rapina a Roma in pieno centro

Nella mattinata odierna, lunedì 6 marzo 2023, c’è stato un brusco risveglio per i dipendenti di una banca che si erano appena recati sul posto di lavoro, in attesa di affrontare di petto un altro lunedì, un altro inizio settimana duro ed arduo. Ma di certo non pensavano a quello che di lì a poco gli sarebbe accaduto. Intorno alle 8.30, quando i pochi dipendenti stavano predisponendo il tutto per portare avanti il loro lavoro della giornata, ecco fare irruzione all’interno della banca che si trova in Via Parigi, a Roma, quattro malviventi, con il volto coperto. Uno di loro era armato. Dopo aver minacciato il personale all’interno, si sono diretti verso il loro obiettivo: il caveau, che hanno tentati di svaligiare in tutti i modi. E c’erano quasi riusciti. Di fatto, i rapinatori erano riusciti ad aprirlo, ed erano ad un passo dal trafugare tutto il bottino contenuto al suo interno. Purtroppo per loro, però, non avevano tenuto conto di un importante dettaglio nel loro piano: la porta aveva una chiusura temporizzata che ha impedito loro di portare a termine il loro presupposto, e quindi di prelevare il denaro contenuto all’interno.

L’intervento della Polizia e la fuga a piedi

Sul posto, a rispondere alle tante chiamate dei testimoni presenti nei dintorni, alcuni dei quali confermano la presenza di un uomo armato, sono poi intervenute rapidamente le volanti della Polizia, di diversi commissariati. Il gruppo di malviventi, fuggito a mani vuote, era costituito da almeno 4 persone. Scattate le indagini per rintracciare i malviventi grazie anche all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza. Si cercano particolari in grado di creare una pista di ricerca, dal momento che i volti, come detto erano completamente travisati e resi irriconoscibili. I rapinatori, dopo la delusione, si sono sparpagliati a piedi per le vie di Roma.