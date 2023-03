Roma, sorpreso a rubare picchia il Direttore e un dipendente del supermercato sulla Nomentana

Ha cercato disperatamente di fuggire e non si è fatto scrupoli ad aggredire un dipendente e il Direttore del supermercato che lo avevano sorpreso a rubare. Protagonista di questa vicenda un uomo sulla cinquantina che, poco prima, aveva provato a portar via dal negozio alcuni generi alimentari. Ma il colpo non è riuscito e, messo alle strette, il malvivente ha provato il tutto per tutto pur di guadagnarsi la fuga.

Botte nel supermercato sulla Nomentana

L’uomo come detto ha sottratto alcuni generi alimentari da un supermarket sulla Via Nomentana ma, vistosi scoperto, nel tentativo di darsi alla fuga, ha prima spintonato un dipendente poi ha aggredito il Direttore del punto vendita. L’uomo, un 50enne italiano, è quindi stato arrestato per rapina dagli agenti del commissariato Vescovio prontamente intervenuti sul posto.

La scoperta di un altro furto

Ma non è finita qui. Uno dei dipendenti dell’esercizio commerciale si è infatti accorto che i vestiti e lo zaino indossati dall’uomo erano gli stessi che, a seguito di furto, gli erano stati sottratti alcuni giorni prima assieme al portafoglio ed al tablet. L’arresto è stato convalidato: per il 50enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla PG.

Gli interventi della Polizia a Roma nelle ultime ore

In queste ultime ore sono diversi gli interventi portati a termine dalla Polizia di Stato nella Capitale. Il controllo del territorio da parte degli Agenti, intensificato e con servizi appositamente predisposti nelle zone maggiormente colpite da reati predatori, ha consentito di arrestare, oltre al rapinatore sopra citato, altre cinque persone, tutte fermate in flagranza di reato per furti e rapine.

Tentato furto al Prenestino, arrestato tunisino a Roma

Tra questi c’è ad esempio un 29enne tunisino fermato dagli agenti del commissariato Porta Maggiore per aver provato a rubare una costosa bicicletta a pedalata assistita. Il mezzo era stato parcheggiato dal proprietario fuori da un supermercato nel quartiere Prenestino: uscendo con la spesa in mano, ha trovato l’uomo che armeggiava con la catena. L’immediata chiamata giunta all’1 1 2 ha permesso ai poliziotti di arrivare in breve tempo e di fermare il 29enne che, tra l’altro, avrebbe anche minacciato verbalmente la vittima. Il presunto autore è stato arrestato perché gravemente indiziato di rapina. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’operato della PG.

