Roma, «Dammi tutto quello che hai»: rapinatore seriale terrorizza minori al Prenestino, è caccia al bandito

Roma. A finire nel mirino di un rapinatore seriale diverse giovani vittime, delle prede semplici per il malvivente che ha messo a segno almeno sei colpi dall’inizio del mese e tutte con lo stesso modus operandi. L’allarme è scattato tra Largo Preneste e Piazza dei Gerani. È qui che sono state infatti registrate segnalazioni e denunce. Si ipotizza inoltre che i casi possano essere ancora più alti, in quanto non è da escludere che, per timore, alcuni ragazzi non abbiano denunciato la rapina. A riportare la notizia è il Messaggero.

Il rapinatore seriale del Prenestino incubo dei giovani

Da settimane gli investigatori sono al lavoro per sciogliere il bandolo della matassa e risalire all’identità del bandito. Tuttavia, dai racconti delle vittime, gli investigatori sono riusciti a tracciarne un identikit. I ragazzi hanno tutti riferito che il rapinatore ‘parla con un accento straniero’ e precisamente dell‘est Europa. Il malvivente pare agisca da solo, muovendosi a piedi nel quartiere durante le ore serali. La rapina, sotto le minacce di una pistola, scatta nel momento in cui il bandito incrocia sulla sua strada un giovane; intimandogli di consegnargli quanto in proprio possesso. È questo il modus operandi del bandito del Prenestino che dall’inizio del mese ha collezionato una lunga serie di rapine. I racconti delle giovani vittime sono molto simili tra loro ed ora i poliziotti del reparto Volanti sono sono sulle tracce del rapinatore che per le giovani vittime del quartiere è diventato un vero e proprio incubo.

Le indagini

Le denunce sono giunte da via del Portonaccio, Largo Preneste, via Prenestina e Piazza dei Gerani. Alta l’attenzione da parte delle forze dell’ordine che stanno concentrando i loro sforzi sulle zone isolate del quadrante. Un confronto incrociato di dati quello che gli investigatori stanno effettuando nel corso di questi giorni, utilizzando anche le immagini di video sorveglianza presenti tra Largo Preneste e Piazza dei Gerani. In corso le indagini, la caccia al bandito è dunque aperta.