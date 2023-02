Roma, aggredisce turista 19enne a colpi di taser per rapinarlo: arrestato 18enne

Lo hanno aggredito e pestato per rapinarlo e rubargli, tra le altre cose, persino il cappotto e poi scappare. Ma la fuga, almeno di uno dei due rapinatori, ha avuto vita breve, terminata tra le braccia degli agenti del Commissariato Viminale. È successo nella notte tra il 22 e il 23 febbraio a Roma, in Via Carlo Cattaneo, a poca distanza dalla stazione Termini, nei pressi di un Bed&Breakfast.

Turista 19enne picchiato da due stranieri

Il giovane turista, un 19enne originario del Bangladesh, stava rientrando nel B&B dove aveva preso una stanza per il periodo del suo soggiorno nella Capitale quando è stato avvicinato da due ragazzi di origine nordafricana. Uno dei due uomini, per cercare di immobilizzare la vittima, lo ha colpito più volte con un taser.

Prima di fuggire i due gli hanno rubato il passaporto, 300 euro e il cappotto, lasciandolo a terra. Il 19enne ha quindi lanciato l’allarme e, grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, uno dei due aggressori, un 18enne originario della Tunisia, è stato individuato e rintracciato in piazza dei Cinquecento dai poliziotti del Commissariato Viminale, immediatamente intervenuti sul posto. Gli agenti hanno quindi posto in stato di fermo il ragazzo, che in seguito è stato riconosciuto dalla vittima. L’arresto è in attesa di convalida da parte del giudice.

Zona fuori controllo

Nonostante i numerosi controlli delle forze dell’ordine, gli episodi di violenza nell’area circostante alla stazione Termini sono sempre più frequenti. Furti, scippi, rapine, spaccio di droga, accoltellamenti. Lo scorso 8 dicembre il noto youtuber Simone Cicalone era stato aggredito mentre stava facendo un’intervista proprio davanti alla stazione. Proprio lui aveva raccontato di ‘esser stato insultato da una persona, che poi ci aveva minacciato più volte con un coltello’.

Il 31 dicembre, invece, una turista israeliana era stata accoltellata da Alexander Chomiak La ragazza, gravissima, stava facendo il biglietto del treno quando era stata avvicinata alle spalle dall’uomo, che l’aveva colpita con ferocia e senza motivo.