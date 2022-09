Roma, le salta addosso in pieno centro e tenta di stuprarla: panico per una donna

Roma. Un tentato stupro, avvenuto in serata e in pieno centro nella Capitale. Una donna stava passeggiando tranquillamente per le vie del Centro storico capitolino, forse, come facciamo tutti, guardando il proprio telefono con le notizie e le notifiche social accumulatesi nel corso della giornata.

Tentato stupro al centro di Roma

Il clima è mite, l’aria ferma. La passeggiata tra gli edifici istituzionali di Roma rassicura gli animi, ci si sente al sicuro nel bel mezzo del mondo. Quantomeno controllati e sorvegliati. Ma in realtà, il pericolo può celarsi ovunque e non sempre l’occhio vigile della città è pronto a riprendere quello che accade. Il caso vuole che, in pieno centro, la scena non sia stata ripresa – almeno per il momento – da nessuna video-camera di sorveglianza.

Leggi anche: Paura a Villa Pamphilj, tentato stupro: ”aspettava le vittime con la tuta da jogging”

La dinamica dell’aggressione

Il fatto è accaduto in Via Barberini, la centralissima via della Capitale, tra le 20.00 e le 21.00 della serata del 30 agosto. La donna si trovava in quella via, forse al rientro dal lavoro, e stava dirigendosi verso casa. Durante la traversata sono tanti i pensieri che si affollano e il desiderio di rientrare il prima possibile per poter distendere le membra dopo una lunga e faticosa giornata.

Sbucato all’improvviso

Così, all’improvviso, mentre camminava soprappensiero, qualcosa ha squarciato i suoi pensieri. Un uomo, di etnia indiana, le si è fatto incontro all’improvviso, sbucando da un vicolo, saltandole addosso. Ha tentato di violentarla, toccandola, spingendola e palpeggiandola. Istanti di panico e paura, anche perché nei dintorni sembrava non esserci nessuno.

Il fermo dei carabinieri

Per fortuna, sembrerebbe che un gruppo di passanti, notata la scena, sia riuscito ad inibire l’uomo dai suoi propositi, allertando anche i carabinieri. I militari sono prontamente intervenuti, riuscendo ad intercettare il soggetto – un indiano del 1984 – e fermandolo sul posto. Si passano ancora in rassegna i video delle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di ritrovare qualche fotogramma che inchiodi definitivamente il colpevole.