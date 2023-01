Turista accoltellata a Termini, i parenti dell’aggressore: ”Era pericoloso, poteva succedere una tragedia”

Roma. L’accoltellamento avvenuto a Termini negli scorsi giorni, ai danni di una turista israeliana che stava facendo il biglietto, è l’ennesimo atto di violenza che si aggiunge alle cronache della Capitale. Un gesto violento e ”imponderabile” come lo ha definito lo stesso Prefetto di Roma che ha disposto per il prossimo futuro una stretta sui controlli nei luoghi critici, di grande transito, come appunto le stazioni. Termini, infatti, lo scalo ferroviario più grande d’Europa è in cima alla lista delle priorità. Ad ogni modo, nelle ultime ore, i Carabinieri sono riusciti ad intercettare l’autore della violenta aggressione e ad identificarlo grazie anche alle immagini estrapolate dalle telecamere di sicurezza disseminate in stazione. Si tratta del 25enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak, arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 gennaio 2023, dopo tre giorni di ricerche continue.

Il profilo psicologico di Aleksander Mateusz Chomiak

Ora, sul suo conto, arrivano anche altri dettagli inquietanti che ne iniziano a delineare meglio anche il profilo psicologico. Stando a quanto riportato anche dal Messaggero, Aleksander Mateusz Chomiak era pericoloso e già ricercato. Soleva passare le notti a bordo degli autobus cittadini, oppure all’interno di palazzi occupati. Di giorno, invece, girovagava per le stazioni nel tentativo di utilizzare la rete internet pubblica. ”Ho cercato in ogni modo di convincerlo a tornare” ha dichiarato la madre Malgorzata Pietrowska. Dal giorno di Capodanno, quando aveva accoltellato la turista israeliana che stava acquistando il suo biglietto alla stazione Termini, la sua foto era stata diffusa ovunque, non solamente in Italia.

Le testimonianze della madre e dell’amica

Pare non si sia trattato della prima vota che il giovane ha assunto un comportamento violento, e senza il giusto supporto sarebbe stato in grado di compiere una strage: ”È una tragedia per tutti – racconta Marzena Hinc, amica di famiglia di Aleksander. ”La madre aveva denunciato la sua scomparsa e avvisato la polizia che era pericoloso. Sapeva che sarebbe potuta succedere una tragedia”. Poi, l’amica di famiglia prosegue: ”La madre aveva denunciato tutto”, e infatti del caso si stavano occupando tutti in Polonia, anche una trasmissione nazionale polacca simile a «Chi l’ha visto?».