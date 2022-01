Roma, terribile incidente sull’A1: muore a 28 anni Brenno Marani

Si chiamava Brenno Marani il ragazzo di appena 28 anni che domenica sera a Roma, sull’Autostrada A1, ha perso tragicamente la vita in un terribile incidente stradale. E’ successo al km 21, poco prima delle 21, all’altezza di Settebagni e a scontrarsi sono state due vetture: un drammatico impatto, dove Brenno, originario della Capitale, è morto. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Terribile incidente sull’A1: morto il 28enne Brenno Marani

Brenno Marani è morto così, a soli 28 anni. Lui che, dopo il liceo scientifico (aveva frequentato il Pasteur della Capitale), aveva deciso di studiare a Pisa veterinaria per seguire la sua grande passione per gli animali. Ma non solo. Proprio in Toscana aveva conosciuto e si era ‘innamorato’ del Gioco del Ponte, una gara in cui si fronteggiano le Magistrature, che rappresentano i quartieri cittadini. E proprio la sua di Magistratura, quella dei Satiri, lo ha ricordato con dolore sui social: ‘Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore. A 28 anni non si può morire. Brenno rimarrai eternamente nel più profondo dei nostri cuori. I tuoi compagni, Dario, il magistrato e il tuo capitano’. E vicinanza è arrivata anche dalle altre Magistrature: ‘Notizie terribili che non vorremmo mai sentire‘ – scrivono i ragazzi di San Francesco, ‘Esprimiamo profonda vicinanza alla squadra dei Satiri e alla famiglia di Brenno‘ – queste le parole, invece, della Magistratura dei Leoni.

Incidente mortale sull’A1: ferita una donna

Nel terribile incidente di domenica Brenno ha perso la vita, mentre la donna che era con lui in auto è rimasta ferita. Per soccorrerla è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che l’hanno estratta dalle lamiere e l’hanno consegnata al personale sanitario del 118. Sulla dinamica del sinistro spetterà alla Polizia Stradale, intervenuta sul posto, fare chiarezza.

