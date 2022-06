Roma, autoarticolato distrugge una conduttura idrica: strada chiusa e allagata

Roma. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 giugno, i residenti del Laurentino si sono trovati dinanzi uno spettacolo a dir poco improbabile e inaspettato: un vero e proprio geyser d’acqua, alto diversi metri nel bel mezzo della strada che ha finito per allagare tutto, rendendo il passo completamente inagibile.

L’intervento oggi ad Ostiense

Diverse sono le pattuglie del IX gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale ad essere intervenute precisamente in via Acqua Acetosa, Ostiense. La causa è stata un’ingente perdita d’acqua, con inevitabile allagamento della zona, causata da un tir che sembrerebbe aver danneggiato proprio una conduttura idrica.

Strada chiusa per allagamento e lavori

I caschi bianchi intervenuti hanno, così, predisposto la chiusura della strada dallo svincolo di via Pontina fino alla via Cristoforo Colombo, e intanto anche il personale Acea è intervenuto sul posto nel tentativo di riparare il prima possibile il danno. La segnalazione agli operatori è arrivata intorno alle 13.30, e al momento la strada è ancora chiusa per via delle operazioni.