Roma, tira fuori il coltello e buca la gomma per vendicarsi: ma era un’auto privata della polizia

Roma. Un gesto a dir poco sconsiderato, in generale, ma poi farlo ad una vettura della Polizia, nei pressi di una centrale, in bella vista, di certo oltre che sconsiderato risulta essere anche poco ragionevole e acuto da parte sua. Ha tirato fuori il suo coltello e ha bucato la gomma di una volante. Certo, con questi presupposti, l’epilogo è abbastanza chiaro ed esplicito.

Roma, neonato di 6 giorni salvato dalla Polizia e battezzato dal papa in ospedale

Con un coltello buca la gomma di un’auto della Polizia

Un momento di nervosismo, forse, quello che lo ha spinto a tale azione. Ci troviamo a Roma, proprio davanti al commissariato di Polizia di Ponte Milvio, che si trova in via degli Orti della Farnesina. La dinamica non certa, l’ipotesi più probabile è che volesse mandare un messaggio, o forse non era rimasto particolarmente felice di una denuncia subita poco tempo prima. Così, un ragazzo, poco più che 20enne, nella giornata di ieri, venerdì 7 aprile 2023, di origini straniere ha deciso di dare di matto. Ha voluto presumibilmente ”vendicarsi”, o comunque lasciare un segno, non solo sull’auto ma anche sulla sua biografia: si è avvicinato ad una volante della Polizia, proprio nei pressi del Commissariato, ha tirato fuori un’arma da taglio, un coltello, e ha trafitto una gomma di una delle auto parcheggiate subito fuori dall’edificio.

Nei guai per danneggiamento aggravato

Non è chiaro se avesse ben in mente la gravità del gesto e il fatto che farlo proprio davanti agli occhi degli agenti non era di certo la trovata più geniale della sua vita. Fatto sta che uno uno degli agenti della Polizia di Stato in servizio in quel momento negli uffici del commissariato lo ha ”beccato” in flagrante e così è uscito dall’edificio e lo ha subito fermato. Ora, il giovane dovrà vedersela anche con un’accusa di danneggiamento aggravato. Oltre alla volante in questione, stando alle testimonianze, si sarebbe scagliato anche contro altri veicoli che si trovavano nei paraggi provocando ulteriori danni non da poco.