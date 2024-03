Roma, travolto da un treno alla stazione Ostiense: muore un 27enne

Trovato corpo di un giovane senza vita alla stazione Ostiense: ignote le cause per cui si trovasse lì.

Tranciato da un treno la domenica mattina a Roma, a pochi metri dalla stazione Ostiense. Il corpo di un giovane è stato ritrovato nelle prime ore di domenica 24 marzo sulle rotaie della linea Orte-Fiumicino. A dare l’allarme il capotreno del convoglio diretto a Termini.

Trovato un cadavere sui binari del treno a Ostiense: in corso le indagini

Non si sa pressocché nulla del giovane che è stato trovato ieri mattina, intorno alle ore 9.30, alla stazione Ostiense. L’individuo è stato trovato privo di documenti, il che rende di difficile identificazione il corpo, se non per le generalità: dai primi accertamenti della polizia ferroviaria, sembra si tratterebbe di un giovane bielorussa, sui 27anni.

Non sono chiare le motivazioni per cui si trovasse a così poca distanza dalla stazione Ostiense, dove è stato ritrovato ieri mattina senza vita. Sembra però che fosse solito frequentare la zona, non si esclude però che il ritrovamento nell’area ferroviaria possa essere frutto di un gesto volontario.

Al momento della scoperta, sono intervenuti per i dovuti accertamenti del caso il magistrato e il medico legale. Il rinvenimento del cadavere, sulla linea Orte-Fiumicino, ha creato ieri disagi alla stazione Tuscolana e rallentamenti fino a circa le ore 13.30 sulla linea ferroviaria, con ritardi fino a venti minuti e otto treni cancellati.