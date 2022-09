Roma. La segue nei vicoli, la butta a terra e poi la rapina: trovata anziana ferita

Roma. Un’aggressione feroce in mezzo alla strada, e il tutto per sottrarre una collanina ad una povera signora anziana che in quel momento stava, con ogni probabilità, rientrando verso casa.

L’aggressore l’ha pedinata per qualche metro, furtivamente, assicurandosi che non fosse seguito da nessuno e che nessuno potesse intervenire nei paraggi per rovinare i suoi piani.

Anziana aggredita per una collanina

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, giovedì 8 settembre, intorno alle 17.00, quando un uomo di 38 anni, di origine algerina, ha iniziato a pedinare una signora anziana di 77 anni nel quartiere di Tor Pignattara, precisamente su Via Maddaloni, all’incrocio con Via Aversa.

Pedinata e rapinata in strada

Dopo qualche metro, all’incrocio, l’aggressore ha fatto la sua mossa, aggredendo la signora anziana al collo, nel tentativo di strapparle di dosso la collana che aveva in quel momento. Un bottino che, però, gli è sfuggito di mano, perché l’anziana è risultata molto combattiva ed è riuscita a preservare il suo oggetto.

La colluttazione e l’intervento degli agenti

Tuttavia, però, durane la colluttazione, la povera donna è rovinata a terra, riportando una ferita alla mano e diverse escoriazioni sul corpo e al collo soprattutto. Poi, ha chiamato immediatamente la Polizia. Gli agenti l’hanno trovata ancora scossa e sotto choc per l’accaduto, con i vestiti strappati per la violenta aggressione e le colluttazioni che ne sono seguite.

Subito dopo, recepite le descrizioni e l’identikit dell’uomo, sono partite le indagini lampo per rintracciare l’uomo che è stato trovato nei presso del luogo dell’aggressione e quindi prontamente arrestato.