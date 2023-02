Roma, va a trovare i nonni ma dentro casa trova il ”finto” nipote: arrestato un 19enne

Roma. Un ragazzo di soli 19 anni stava per portare a termine la classica ”truffa del nipote”, come ormai è passata alle cronache questo fenomeno sempre più pressante nella Capitale. Questa volta però gli è andata male, perché proprio in quel momento la vera nipote dell’anziana è rientrata a casa.

«Tua figlia ha avuto un incidente, ci servono soldi»: madre e figlia truffano un’anziana, arrestate

Truffa del nipote a Roma: nei guai un 19enne

La Polizia di Stato, impegnata costantemente nel contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane, sia con attività preventive, con agenti in borghese, ha arrestato nelle ultime ore ben 3 soggetti, in due diverse operazioni poiché gravemente indiziati di rapina e truffa aggravata. Uno dei casi suddetti riguarda un giovane di soli 19 anni, beccato in flagranza dalla nipote della vittima che in quel momento rientrava a casa.

Trovato in casa insieme alla nonna, quartiere Tuscolano

L’episodio, nel dettaglio, riguarda un 19enne, ed è avvenuto nel primo pomeriggio del 21 febbraio scorso nel quartiere Tuscolano nelle vicinanze di via delle Cave; una ragazza, andando a trovare i nonni, ha riscontrato la presenza in casa di un giovane a lei sconosciuto. A quel punto, ha subito intuito quello che poteva essere successo ed ha chiesto aiuto a gran voce. Vistosi scoperto il ragazzo, un 19enne di origini campane, si è avventato su di lei afferrandola violentemente per le spalle per guadagnare la porta di casa e fuggire. I vicini di casa, sentendo le grida, oltre a chiamare l’112NUE, il numero unico emergenza, sono corsi in aiuto ed hanno così permesso agli agenti del commissariato Appio e della Sezione Volanti di bloccare definitivamente il 19enne.

La ricostruzione dell’accaduto e l’arresto

Gli stessi poliziotti hanno poi ricostruito l’accaduto: poco prima, a casa delle vittime, era arrivata la classica telefonata di un finto nipote che, dicendo di essere in grave pericolo, chiedeva ai nonni dei soldi. In poco tempo alla porta si era presentato il ragazzo – poi identificato come l’odierno indagato – al quale i nonni hanno consegnato 2 mila euro. Dopo pochi istanti, sempre telefonicamente, le vittime hanno visto arrivare un’altra richiesta di denaro e, seguendo lo stesso schema, dopo pochissimo, si è materializzato il ragazzo per riscuotere la seconda tranche, e proprio in questo frangente è arrivata la vera nipote.

Diamanti, oro e collane nelle tasche

È stato poi accertato che il 19enne era stato già segnalato in passato per fatti simili e nelle tasche aveva 2 diamanti a forma di cuore, una collana in oro ed un crocefisso di pietre nere sulla cui provenienza sono tutt’ora in corsi delle indagini. Al termine degli atti di rito il ragazzo è stato arrestato perché gravemente indiziato di rapina, truffa aggravata e ricettazione. La Procura di Roma, che sta coordinando le indagini, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, la convalida dell’arresto.