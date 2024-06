Roma, truffe e furti ai viaggiatori nelle stazioni ferroviarie: 4 arresti

Rubavano bagagli tra stazione Termini e Tiburtina, raggirando anziani e turisti.

Controlli serrati della polizia di Stato nei principali snodi ferroviari della Capitale, quali Roma Termini e Roma Tiburtina. Per quelle banchine ogni giorno transitano migliaia di pendolari, visitatori e turisti in visita, molti di questi rimangono vittime privilegiate di borseggiatori e ladri che, approfittando di attimi di distrazione, puntano ai loro averi.

I controlli degli investigatori del Compartimento polizia ferroviaria per il Lazio hanno permesso di identificare nelle ultime ore 5.931 persone, di cui 246 a bordo treno. Quattro, in particolare, si sono rese autrici di furti di bagagli ai danni dei viaggiatori e un soggetto è stato denunciato in stato di libertà sempre per furto ed una per truffa ai danni di un’anziana.

Truffa a un’anziana a Termini: trovato in possesso di 40mila euro di gioielli

Nella serata del 10 giugno, grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Padova e gli investigatori della PolFer, nello scalo di Roma Termini, è stato fermato un uomo che stava tornando dalla città veneta dove avrebbe, insieme con altri complici, messo a segno una truffa ai danni di una persona anziana con la tecnica del finto incidente del nipote. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 40 mila euro di gioielli.

Viaggiatori nel mirino dei borseggiatori a Roma

Il 9 ed il 14 giugno, in due operazioni distinte, gli investigatori del Compartimento polizia Ferroviaria per il Lazio, hanno arrestato 4 persone perché gravemente indiziate di furto aggravato. Nel primo caso il reato si è consumato alla stazione Termini e nel secondo alla stazione Tiburtina. In entrambi i casi le vittime erano degli ignari viaggiatori. Lo stesso reato è stato contestato l’8 giugno a una persona che, durante il tragitto aeroporto Fiumicino/stazione Termini, avrebbe rubato lo zaino di un pendolare. Si è proceduto alla denuncia in stato di libertà.