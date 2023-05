La Stazione Termini come una giungla: furti, borseggi, coltelli e smercio di smartphone rubati

Roma. La stazione Termini è sorvegliata speciale, soprattutto dopo i recenti trascorsi e fatti di cronaca che hanno destato molto scalpore, oltre che preoccupazione per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini. Le stazioni sono luoghi sensibili, a causa dell’enorme transito di persone, e le occasioni per gli illeciti sono all’ordine del giorno. Ecco il bollettino delle ultime operazioni messe in atto per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nell’area della stazione Termini: 4 persone arrestate e altre 15 denunciate.

Gli arresti dopo i controlli alla Stazione Termini

In manette, arrestati dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro, sono finiti: un cittadino straniero che ha tentato di rubare due smartphone appoggiati sul sedile di un taxi fermo in piazza dei Cinquecento; una cittadina straniera sorpresa, da un addetto alla sicurezza di un negozio all’interno del Forum Termini, a rubare diversi capi di abbigliamento; due giovani nomadi bloccate mentre sfilavano l’Iphone dalla borsa di una turista.

Le denunce a seguito delle operazioni sicurezza

Sempre i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno poi denunciato: un 45enne romano per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Oltre a lui, anche un 40enne originario della provincia di Lecce per l’inosservanza al divieto di ritorno nel Comune di Roma, con foglio di via obbligatorio, emesso dalla Questura di Roma. Ancora 7 cittadini senza fissa dimora destinatari e non ottemperanti al Dacur emesso dal Questore di Roma, un 20enne cileno per non aver ottemperato al decreto di espulsione dal territorio nazionale notificatogli lo scorso 14 marzo. Sanzionato anche un 24enne egiziano trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

Smartphone, coltelli, contanti: il ”bottino” dei controlli

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, invece, hanno denunciato a piede libero: un 40enne del Mali trovato in possesso di 10 smartphone di dubbia provenienza – due dei quali risultati rubati – e la somma contante di 1.410 euro; un 20enne del Marocco per la violazione delle norme sull’immigrazione, in quanto inottemperante all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso in data 6 febbraio scorso dalla Prefettura di Varese; un 33enne della Costa d’Avorio trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm.