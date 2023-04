Treno deragliato, studenti bloccati per ore alla stazione Termini prima di tornare a casa

Il treno deragliato a Firenze, ha nuovamente chiuso i collegamenti ferroviari tra il Nord Italia e il Mezzogiorno con la perfetto fotografia del problema alla stazione Termini di Roma. Solo oggi, sono centinaia le corse saltate, in un tratto ferroviario andato in tilt che copre la distanza da Milano a Bari. Fa riflettere la testimonianza di alcuni studenti austriaci, che da ore attendono il loro treno per tornare a casa dopo un camposcuola. Al momento, Trenitalia non ha saputo fornire ragguagli se le linee verranno sistemate almeno nella giornata di domani, costringendo per ora gli stessi ragazzi a dormire una notte in più presso un hotel di fortuna a Roma.

Torneranno a casa gli studenti austriaci per il treno deragliato?

La domanda è lecita, specie se pensiamo come una notte in più nella Capitale – tra pernottamento, una cena e la colazione di domani – vedrà dei costi per questi giovani e i loro insegnanti. Intanto, nel Centro Storico sono riusciti a trovare un nuovo hotel dove passare l’hotel: 13 ragazzi e gli insegnanti che li seguono. Ma nessuna certezza se il treno ci sarà domani, in una vacanza che rischia di trasformarsi in incubo per questi giovani, specie quelli arrivati alla fine della “vacanza didattica” senza più un euro in tasca. All’ANSA, un’insegnante dei ragazzi racconta: “Eravamo diretti a Salisburgo. Sul sito non c’era scritto nulla questa mattina riguardo alle sorti del nostro treno, quindi siamo qui venuti con la classe. Siamo stati in gita a Roma e dovevamo rientrare in Austria oggi. Purtroppo ci hanno detto che per oggi non c’è proprio modo di partire ma in più non ci hanno dato certezza nemmeno per domani. Intanto rimarremo qui un’altra notte con i ragazzi. Ora un hotel ci ha accettato. Io e una collega torneremo qui alle 18 per vedere se è possibile fare il biglietto per domani”.

Almeno la situazione alla stazione Termini, è quella di caos generale per tutti quei pendolari che da Roma devono raggiungere le altre mete d’Italia. Agli sportelli delle informazioni situati nei pressi delle banchine, si vedono file anche di 600 persone. Ma gli operatori non sanno ancora come si risolverà il problema di Firenze, promettendo risposte certe sul recupero dei treni a dopo le 18. I ragazzi, al pari degli altri pendolari, ripartiranno?