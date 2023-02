Roma, ubriachi litigano e devastano tornello della stazione Basilica di San Paolo. I soggetti che hanno compiuto l’atto, erano in evidente stato di alterazione. Come arrivati ai tornelli della Metro B del quartiere su via Ostiense, prima hanno cominciato a offendere i pendolari che entravano e uscivano dalla nota stazione romano, poi sono andato in escandescenza: questo perché qualcuno, molto probabilmente, ha risposto ai loro insulti, probabilmente portandoli a litigare tra loro.

Ubriaco distrugge tornello nella Metro di Roma

Come riporta il profilo Instagram di Welcome To Favelas, l’episodio riguarderebbe addirittura un principio di rissa tra due ubriachi all’interno della stazione. Come riporta infatti la pagina, “Due fuori di testa senza alcun motivo apparente sfondano letteralmente un tornello, bestemmiando e imprecando come segue mentre vanno via ‘brutto fXxx di mXxx se ti acchiappo’. Innanzi all incredulità di tutti i presenti e dei poveri dipendenti nel gabbiotto. Allego foto, è giusto che tutti sappiano che i soldi pagati per l’abbonamento da noi contribuenti vanno anche a coprire i danni causati da questi pezzi di mXxx”.

Senza mezzi termini, si può parlare di nuovi disagi all’interno della stazione di Basilica di San Paolo. Non solo giovani in balia dell’alcol nelle giornate del mercoledì sera, magari in concomitanza agli sconti su Spritz e alcolici all’interno dei locali del quartiere, ma anche personaggi loschi che infastidiscono i pendolari che vogliono prendere la linea B verso Roma o il trenino della Roma-Lido. Tra questi, gli episodi di nomadi che chiedono soldi alla banchina, diventando insistenti e incutendo paura in chi non vuole cedergli nemmeno un euro.

Eppure, parliamo di una Metro importante di Roma. Il quartiere di San Paolo ormai è diventato un polo universitario, vissuto da decine di migliaia di studenti. Si aggiunga poi il peso forte della movida, con numerosi locali che vengono vissuti, tutti i giorni, da giovanissimi e adulti che spesso utilizzano i mezzi pubblici.