Roma. Ubriaco sradica un palo della segnaletica stradale, poi aggredisce i carabinieri: denunciato

In via dei Serpenti, a Roma, un cittadino scozzese di 23 anni è stato sorpreso con in mano un palo in ferro della segnaletica stradale con indicazione, obbligo di direzione a sinistra, che in evidente stato di ebbrezza si dirigeva verso via Nazionale. E’ successo nella tarda serata di ieri, lunedì 27 novembre 2023.

Scene concitate nei pressi di via Nazionale, a Roma

Una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Roma Quirinale è intervenuta e durante le fasi di identificazione il giovane oltre a proferire frasi offensive ai militari, ha opposto resistenza spintonandoli nel tentativo di darsi alla fuga.

L’intervento dei carabinieri

Grazie all’intervento di altre pattuglie di carabinieri del 6° Battaglione Toscana e della Stazione di Roma Macao, intervenuti in ausilio, il 23enne è stato messo in sicurezza e condotto in caserma dove, durante le fasi di identificazione, ha continuato ad avere comportamenti aggressivi nei confronti dei militari. Il 23enne è stato denunciato per minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.