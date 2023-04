Follia sul tram a Roma: ubriaco prende a pugni il controllore e poi aggredisce anche i carabinieri

Roma. Ha letteralmente preso a pugni il controllore all’interno del tram della linea 5, solamente perché lo aveva invitato ad abbassare i piedi da sopra al sedile. Poi, si è dato alla fuga, consapevole della gravità del suo gesto.

Ubriaco sul tram aggredisce il controllore e lo prende a pugni

Certo, trovarsi il controllore davanti, alla fermata, quando si è sprovvisti di biglietto, non deve essere una bella sensazione. Ci si sente in trappola, anche perché spesso, con la complicità dell’autista, si apre solamente un’unica porta del mezzo pubblico, in modo che nessuno possa uscire e darsela a gambe. In questo caso che vogliamo raccontarvi, però, la dinamica è ancora più banale, e certo sproporzionata rispetto alla reazione che un uomo ha avuto durante la sua traversata a bordo dei mezzi pubblici nella città di Roma.

La dinamica delle aggressioni sulla linea 5

Lo scorso pomeriggio, martedì 3 aprile 2023, un uomo di 46 anni, italiano, ha aggredito con un pugno un controllore a bordo del tram della linea 5, all’altezza di via Prenestina, che lo aveva invitato poco prima ad abbassare i piedi da sopra il sedile. Successivamente, dopo l’aggressione, forse ritornato in sé e consapevole della gravità del gesto appena effettuato, l’uomo si è dileguato, dandosi alla fuga. Ma è stato tutto inutile, perché grazie alla segnalazione giunta alla centrale operativa del Comando Provinciale di Roma, l’uomo è stato individuato da una “gazzella” dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in largo Preneste. Intanto però, l’uomo non si era di certo placato, e ha inveito anche contro i militari intervenuti sul posto.

L’intervento dei Carabinieri per fermarlo

I militari lo hanno invitato a fornire i documenti ma il 46enne, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, ha opposto resistenza spintonandoli. L’uomo è stato poi denunciato a piede libero per violenza, minaccia e resistenza a P.U. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 che non riscontrava lesioni. Il servizio di linea non ha subito interruzioni.