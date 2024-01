Roma, uccise bimbo con suv: youtuber patteggia 4 anni e 4 mesi

Roma. Ha patteggiato una condanna a 4 anni e 4 mesi Matteo Di Pietro, il ventenne legato al collettivo youtuber dei ‘Theborderline’ che il 14 giugno 2023 era alla guida del suv Lamborghini, preso a noleggio e travolse una Smart a Casal Palocco uccidendo un bimbo di cinque anni che era a bordo assieme alla madre e alla sorellina, entrambe rimaste ferite.

La pena, per i reati di omicidio stradale aggravato e lesioni, è stata emessa dal gip di Roma. A Di Pietro sono state riconosciute le attenuanti generiche.

Roma, le parole dell’avvocata di Matteo Di Pietro

“Ha espresso le sue scuse, il suo dolore. Ha riconosciuto nuovamente la sua responsabilità, come aveva già fatto nell’interrogatorio e ha espresso anche il suo desiderio di impegnarsi in futuro in progetti che riguardano la sicurezza stradale. Quindi un suo impegno sociale che lui stesso ha definito come ‘obiettivo sociale'”.

E’ quanto ha detto l’avvocata Antonella Benveduti ai giornalisti presenti a piazzale Clodio in merito a quanto riferito in aula dal suo assistito, Matteo Di Pietro, il giovane youtuber che il 14 giugno scorso, alla guida di un suv Lamborghini noleggiato, si scontrò con una Smart a Casal Palocco provocando la morte di un bimbo di cinque anni, a bordo assieme alla madre e alla sorellina, entrambe rimaste ferite. Oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, Di Pietro – presente in aula e visibilmente commosso – ha patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione.

L’appello agli extraterrestri

Ci mancavano solo gli alieni. A due mesi dall’incidente mortale in cui ha perso la vita Manuel Proietti, Er Motosega – torna a parlare. E lo fa, come sempre, attraverso Instagram. Il giovane youtuber coinvolto nell’incidente costato la vita al piccolo Manuel ha pubblicato sul proprio account personale un video in cui canta sorridente il ritornello della canzone: “Extraterrestre vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare”.