Roma, iniziano gli ‘spogliarelli’ dei turisti: dai bagni nelle fontane alle passeggiate nudi in centro

Roma. Forse sarà stato il caldo, o forse quello spirito dionisiaco incontrollabile dettato dalle feste imminenti e dalle vacanze. Fatto sta, che una giovane turista americana ci ha voluto regalare un momento di assoluta libertà dei costumi, dando spettacolo a piazza Testaccio e lasciando che il tutto venisse impresso da social e smartphone.

Si spoglia nuda in mezzo alla piazza a Roma

Dopo aver scelto la location e il tempo giusto, dapprima si è sfilata le scarpe, poi i pantaloni e la maglietta. Poi, con una certa sicurezza, si è messa a sfilare attraverso l’immensa piazza assolata della Capitale completamente nuda, per poi sedersi infine sulle scalinate della Fontana delle Anfore. Tutto questo è andato in scena a piazza Testaccio venerdì mattina, 15 aprile, come riportato anche da Il Messaggero, davanti agli occhi attoniti dei tanti residenti che gremivano la piazza.

Leggi anche: Donna seminuda lancia di tutto dal balcone: paura in strada (VIDEO)

La sorpresa improvvisa per il ”pubblico”

La ragazza, presumibilmente una turista americana, ha deciso così di passare alla storia, almeno per qualche giorno, concentrando su si sé tutta l’attenzione degli astanti che, in quel momento, proprio non se l’aspettavano. Ovviamente, c’è chi ironizza sull’accaduto dicendo ”Avrà sentito caldo”, ma è molto più probabile che la ragazza volesse imprimere bene nella memoria (non solo la sua a quanto pare), con qualche gesto inconsueto, il suo viaggio a Roma, rendendolo un po’ più colorito. Al curriculum ha aggiunto, poi, anche un intervento delle Forze dell’Ordine che, una volta giunte sul posto, l’hanno invitata a rivestire i panni del perbenismo sociale.

Bagno a Piazza Navona il 13 aprile

Intanto il 13 di aprile, due ragazze a Piazza Navona si erano già cimentate in un bagno di gruppo seminude, dando il via alla consuetudine turistica che in questi giorni sta dando il meglio di sé. Anche in questo caso, lo spettacolo non è mancato, anzi è stato doppio, dal momento che erano due le ragazze invischiate nella ”calda” faccenda. Hanno scelto una location davvero di prima classe: la Fontana dei Quattro Fiumi. Una volta sul posto, si sono private dei loro indumenti e sono entrate nella rifocillanti acque della Piazza. Che sia stato il caldo o meno, di certo hanno saputo attirare l’attenzione di quanti, in quel momento, erano diretti verso altre nudità, quelle classiche delle opere d’arte, ma non hanno di certo rinunciato ad assistere anche a quelle moderne e più mondane, prima di entrare nelle austere sale dei musei.