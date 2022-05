Roma, si cala i pantaloni e inizia a masturbarsi davanti alle persone all’uscita del supermercato

Roma. Quando le persone lo hanno notato, non potevano credere ai loro occhi: poi con l’avvicinarsi l’immagine si è fatta più chiara, e i timori sono diventati realtà. Tra l’altro, l’uomo si era piazzato in una zona abbastanza trafficata, con un grosso via vai di persone. Non ha fatto proprio nulla per non dare nell’occhio diciamo. Era in piedi, davanti ad un supermercato, completamente immerso nel suo autoerotismo pubblico.

Si masturba davanti a tutti i cittadini

Un ragazzo, tra i 20 e i 30 anni, di origine straniera, ancora in corso di identificazione da parte delle forze dell’ordine, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi in piedi, tranquillamente davanti a tutte le persone che aveva intorno. Incurante della moralità pubblica e assolutamente a proprio agio tra la folla, ha continuato quindi le sue pratiche per diversi minuti, finché i cittadini scioccati non hanno deciso di chiamare i carabinieri.

L’intervento dei carabinieri in via Napoli

Una scena che scioccante è dir poco, che non poteva non essere vista da a chi passava in quel momento nei pressi di via Napoli, tra il Viminale e il teatro dell’Opera. A dare l’allarme, intorno alle 19:00 della giornata di ieri, di martedì 3 maggio, sono stati proprio alcuni cittadini rimasti assolutamente di stucco.

I carabinieri al loro arrivo, dopo aver constatato il fatto, sono intervenuti bloccando l’uomo che in quel momento si trovava davanti al supermercato Carrefour, ancora preso dalle sue pratiche.