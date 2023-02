Roma, va a fuoco il quadro elettrico: evacuata intera palazzina all’Eur

Momenti di paura questa mattina a Roma, in zona Eur, in una palazzina: prima le fiamme, poi il fumo che ha invaso il seminterrato. E il tam tam dei residenti, che hanno subito allertato i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia. Il principio di incendio in un palazzo di Via delle montagne rocciose, all’altezza dei civici 58/60: è qui che poco fa sono intervenuti i pompieri, con due squadre, e gli agenti di Polizia.

Evacuato il palazzo a Roma Eur

L’incendio è partito da un cortocircuito nel quadro elettrico. E il fumo ha invaso il seminterrato del palazzo, che si trova all’Eur. I residenti hanno allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, per precauzione e per le operazioni di spegnimento, hanno fatto evacuare l’intero palazzo. Al momento i condomini si trovano fuori, ancora non sono stati fatti rientrare nelle proprie abitazioni. Fortunatamente, però, sembrerebbero non esserci feriti: solo tanto spavento.

L’incendio pochi giorni fa in via Nereto

Sabato scorso, invece, un altro incendio è divampato in via Nereto, al civico 18, a Roma. Erano le 16.20 quando si è sentita chiaramente l’esplosione, poi le fiamme hanno invaso l’intero appartamento. Per motivi ancora da chiarire, l’abitazione del piano terra ha preso fuoco e l’appartamento, avvolto dalle fiamme, è rimasto gravemente danneggiato. Dai primi rilievi pare che nell’appartamento ci sia stata una fuga di gas, di cui i proprietari dell’immobile non si siano accorti. Poi l’uomo, nel pomeriggio, ha tentato di accendersi una sigaretta, facendo scattare l’accendino a gas. Ma, non appena la fiammella è scattata, c’è stata l’esplosione, che ha provocato le ustioni all’uomo. Che è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale S. Eugenio.