Roma, va al parco giochi e si masturba davanti a mamme e bambini: arrestato maniaco seriale

Il suo era diventato ormai un vizio. Andare nei luoghi pubblici e masturbarsi, incurante dell’eventuale presenza di bambini. Ma stavolta all’uomo, un 38enne romano con precedenti, è andata male.

Gli atti osceni al parco di Colle Oppio

Ieri mattina intorno alle 8:00 l’uomo si è recato in via del Monte Oppio ed è entrato nel parco di Colle Oppio, nell’area bambini. Lì c’era una mamma con una bimba di appena 18 mesi. Dopo aver fissato la giovane donna, il 38enne si è accomodato su una panchina, si è abbassato i pantaloni e ha cominciato a toccarsi le parti intime.

La donna, incredula, è fuggita e ha chiesto aiuto al NUE 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino. I poliziotti, dopo aver ascoltato la donna, che ha descritto accuratamente il maniaco, lo hanno rintracciato poco distante.

L’arresto

Gli agenti hanno tratto in arresto il 38enne, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, aggravati dal fatto che l’illecito è stato commesso in un’area abitualmente frequentata dai minori. Portato in commissariato, l’uomo, che intanto si era ricomposto, è stato identificato.

I precedenti

Negli uffici del commissariato gli agenti hanno scoperto che il 38enne aveva in passato già subito delle denunce, una due anni fa e una quest’anno, sempre per atti osceni in luogo pubblico. La differenza, che ha portato questa volta all’arresto, è che il luogo in cui è stato commesso l’illecito è frequentato da minori.

Inoltre è emerso che l’uomo è in cura per problemi di tossicodipendenza ed ha subito in passato diverse condanne per rapina e furto.