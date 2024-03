Roma, vandali in azione alle scuole elementari: danneggiate 14 classi

Ben 14 aule vandalizzate nella scuola elementare di Vallerano. Il caso non sarebbe isolato.

Aule scolastiche imbrattate, con vernice sparsa tra i muri o a terra, con tanto di simboli fallici. È la situazione con cui ieri, lunedì 25 marzo, la scuola elementare Marta Russo ha aperto le porte ai suoi alunni. Ben 14 aule sono state violate e danneggiati da ignoti che, per la seconda volta in un mese, si sono introdotti nell’istituto per compiere atti vandalici.

Quattordici aule vandalizzate: vernice bianca e danni alla struttura

L’istituto elementare di via Luigi Chiarini a Valleranello, a Sud di Roma, non è nuovo ad atti vandalici. Già pochi giorni fa, esattamente venerdì scorso, un gruppo di persone si era introdotto nel complesso elementare “Marta Russo” per vandalizzare aule e materiale scolastico. Questa volta sono 14 le aule colpite, con sprazzi di vernice bianca sui muri, disegni ingiuriosi e danni a libri e materiale didattico, in genere conservato in aula.

I danni sono stati evidenziati ieri mattina, poco dopo il suono della campanella. Stando a quanto emerso, i vandali si sarebbero introdotti nella scuola proprio ieri mattina, approfittando di una finestra lasciata aperta al piano terra, per poi introdursi nella struttura. Non risultano infatti segni di effrazione alla scuola. È stata la dirigente scolastica, appreso l’accaduto, a contattare le autorità che al momento stanno effettuando le dovute verifiche: si cerca di capire, soprattutto, se i due atti vandalici siano collegati tra loro.

Lezioni interrotte prima di Pasqua

La priorità ora è ripulire la struttura prima che sopraggiungano le vacanze pasquali e per impedire l’interruzione della didattica. Alcune sezioni dell’infanzia, nonostante i danni, sembra siano riuscite a garantire il normale svolgimento delle lezioni.

La scuola è intitolata dal 2009 a Marta Russo, studentessa 22enne uccisa all’Università La Sapienza di Roma il 9 maggio 1997, raggiunta da un colpo di pistola. Immediato anche l’interessamento delle amministrazioni locali, in primis la presidente del IX Municipio, Titti Di Salvo. “Siamo vicine e solidali con la scuola primaria dell’I.C. Marta Russo a Vallerano che è stata vittima di invasivi e insulsi atti vandalici che hanno impedito il regolare svolgimento delle lezioni. Condanniamo con fermezza assoluta quanto accaduto”, scrivono in una nota Di Salvo e l’assessora municipale alla Scuola Paola Angelucci, aggiungendo che “gli atti di vandalismo sono quanto di più lontano da noi, dalla nostra comunità che ogni giorno si impegna per contribuire alla crescita del territorio, a cominciare dalle bambine e dai bambini”. E ancora, “stiamo lavorando, insieme alla Dirigente, per far sì che la scuola possa riprendere, al più presto possibile, l’attività per i piccoli utenti”.