Roma, vede la polizia e tenta la fuga dal balcone: arrestato 26enne

Ha sentito bussare alla porta e ha capito di essere stato scoperto. Ma, invece di arrendersi, ha tentato il tutto per tutto, provando a scappare dal balcone della sua abitazione di Roma, a Centocelle. Non si era però accorto che la palazzina era stata circondata: scappare dall’esterno erano quindi impossibile.

Il blitz degli agenti del Commissariato Colombo è stato eseguito ieri, al termine di un’attenta ed accurata attività indagine. I poliziotti sono riusciti a individuare l’appartamento dal quale un 26enne romano aveva intrapreso un’intensa attività di spaccio.

L’azione della polizia

Gli agenti hanno prima circondato l’intero perimetro dell’abitazione, dopodiché hanno bussato alla porta del ragazzo. Non sapendolo, il 26enne, in preda al panico, ha provato a scappare cercando di calarsi dal balcone. Ma sotto lo aspettavano a braccia aperte gli altri poliziotti, pronti ad arrestarlo. Capito di essere stato circondato, il giovane è rientrato in casa, dove ha provato a nascondere la droga all’interno della sua stanza. Ma ovviamente l’espediente non è servito. Gli agenti, nel procedere alla perquisizione all’interno dell’abitazione, sono riusciti a trovare circa 800 grammi di hashish e 555 euro in contanti, oltre a 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Dopo la convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.